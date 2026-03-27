元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が、27日放送のテレビ朝日系「ザワつく！」金曜日」（金曜後6・50）に出演し、雪にまつわるマネジャーとの一悶着（ひともんちゃく）を明かした。

ある土曜に用事のため、別荘のある神奈川県の湯河原へ行ったという一茂。「その日は泊まって、日曜日に帰らなきゃいけなかった。午前中に」。ところが、道路は雪で通行止めに大渋滞。3時間かけて、かろうじて湯河原に着いたという。

不測の事態は続いた。雪のためタクシーも来られず、食事に行けなかったという。そこで、一茂が目を付けたのは、大阪出張の際にマネジャーが購入していたお土産の餃子だった。「“その餃子を今日、焼こう”と。そしたら、（マネジャーが）“油がないです。油がないから焼けません”って話になった」。空腹に耐えきれない一茂は、ここで猛反論。「いやいやいや、焼いていけば、中の肉汁がしみ出して油になるから、それは焼けるよと」と振り返った。

餃子は大阪の有名店「点天」のもの。1口サイズで1箱に45個入っているタイプだったという。一茂は「“ちっちゃいんだから、全部焼けよ”って言ったら、（マネジャーが）“まず1個（焼く）”って」とぶっちゃけ、スタジオが笑いに包まれた。

ところが、スタジオにいたマネジャーは反論。「（焼いたのは）1つって言ってますけど、3箱買ったんです。その1つは、1箱の意味です」と内幕をバラした。しかも結局、お土産で買ったはずの3箱全てを焼くことになったという。一茂は「45個も入ってないよな？お前の点天な？」と、ついにパッケージにも疑いの目を向けた。

感謝そっちのけで不満をぶちまける一茂に、バイオリニスト高嶋ちさ子は、「結局あげてるんだから。感謝の念が足りなさすぎる」とぴしゃり。「全然、感謝してないんだから、あげることないんだよ」と、マネジャーをフォローした。タレント石原良純も「なかった時のことを考えたら…」と苦言を呈していた。