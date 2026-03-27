

○トーア紡 <3204> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.26％にあたる20万株(金額で1億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月1日から6月30日まで。



○ＡＭＩ <3773> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の15.96％にあたる250万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月28日から27年3月27日まで。



○クリエート <5187> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.13％にあたる43万株(金額で5億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月30日から10月31日まで。うち23万株を3月30日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。



○日本郵政 <6178> [東証Ｐ]

発行済み株式数の5.54％にあたる1億6474万0300株の自社株を消却する。消却予定日は4月10日。



○コクヨ <7984> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.6％にあたる2000万株(金額で150億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月16日から12月31日まで。



○東エレク <8035> [東証Ｐ]

発行済み株式数の0.76％にあたる360万株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。



［2026年3月27日］



株探ニュース

