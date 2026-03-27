漫画家・つげ義春さんが誤嚥性肺炎のため亡くなっていたことが27日、筑摩書房の公式Xで発表されました。88歳でした。

つげ義春さんの訃報について、「漫画家のつげ義春さんが、2026年3月3日、誤嚥性肺炎のため逝去されました。88歳でした」と発表。

「あまりに突然の訃報で、筑摩書房一同、深い悲しみに沈んでいます。謹んでお悔やみ申し上げます」とコメントしています。

筑摩書房のホームページによりますと、つげ義春さんは1937年、東京・葛飾生まれ。子供のころからいくつものアルバイトを経験し、小学校卒業とともにメッキ工場に勤めました。その後、職を変えながら、職業として漫画家を目指し、1955年に単行本『白面夜叉』で本格デビュー。貸本マンガや子供向け雑誌で活躍。1965年から『ガロ』に作品を発表し、注目されました。

独特な作風で知られ、作品集が刊行され続けていて、映画化作品に『無能の人』『ゲンセンカン主人』『蒸発旅日記』などがあり、著書は『つげ義春の温泉』『つげ義春コレクション』『つげ義春流れ雲旅』『貧困旅行記』『ねじ式』『紅い花』など多数あります。