注目の上位対決！「BS12 SVリーグ中継2025-26」3月29日（日）「サントリーサンバーズ大阪 vs. ジェイテクトSTINGS愛知」

全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、2024年10月に新たに誕生したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」の熱戦を「BS12 SVリーグ中継2025-26」で放送している。3月29日（日）は男子の注目カード、「サントリーサンバーズ大阪」と「注目の上位対決！「BS12 SVリーグ中継2025-26」3月29日（日）は「サントリーサンバーズ大阪 vs. ジェイテクトSTINGS愛知」戦を中継する。

今シーズンのSVリーグ男子でここまで33勝3敗と無類の強さを見せるサントリーが、ホームのおおきにアリーナ舞洲にリーグ3位のSTINGS愛知を迎える一戦。両チームともにすでにチャンピオンシップ進出を決めているが、そのチャンピオンシップで再び戦う可能性もあり、注目の一戦だ。

試合は29日（日）の13時5分に開始。BS12 トゥエルビでの放送は13時（最大延長15時58分まで）よりスタートする。

1．「BS12 SVリーグ中継2025-26」番組概要

世界最高峰のリーグを目指して、24年10月に新設したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」。BS12では、2025-26大同生命SVリーグの熱戦を生中継！世界トップレベルのスター選手たちが、チャンピオンの座を目指して激闘！

■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/sv-league/

BS12 トゥエルビ公式YouTubeではサントリーサンバーズ大阪の髙橋藍選手、関田誠大選手のインタビューを公開中！

プライベートや試合前のルーティン、普段から意識している“自分らしいプレーの作り方”など、ここでしか見られない素顔が垣間見れる内容です。ぜひご覧ください！

■BS12 トゥエルビ公式YouTube