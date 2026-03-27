3月27日までに、28日からスタートするドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）の公式Instagramが更新され、主演を務めるアイドルグループSnow Manの岩本照（ひかる）がカウントダウン動画に登場した。その近影が話題となっている。

「このドラマは、岩本さんとTravis Japanの松田元太さんがダブル主演を務めます。岩本さんはファッションモデルのカラちゃん役を務め、松田さん演じるサウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーと、日本各地のサウナをめぐりながら、心身ともに癒されるというヒーリングドラマです」（芸能担当記者）

ドラマのスタートが間近に迫り、カウントダウン動画にはキャストが次々と登場。そこで登場した岩本だが、その姿にファンは騒然となった。

「岩本さんは、淡いブルーとブラウンのバイカラーのTシャツという、ラフな装いでした。さらに髪は肩まで伸び、ストレートになっていました。伸びた前髪を流すように分けていて、これまで見たことのない姿でした」（芸能プロ関係者）

Instagramのコメント欄には、別人のようだと驚く声が並んだ。

《だれ!!!!!!笑》

《一瞬女の子に見えた》

岩本が長髪になり始めたのは、2026年1月ごろからだ。数カ月前からその変貌は話題になっていたと、前出の芸能プロ関係者が語る。

「1月下旬、Snow Manのツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の公演中から、岩本さんの長髪はファンの間で話題となっていました。さらに、2月2日に放送された『CDTV ライブ!ライブ!』（TBS系）にSnow Manと咲いて登場した際も、岩本さんは肩にかかるほどの長髪姿を見せていたのです」

当時は、ウェーブのかかったラフなスタイリングを披露していた岩本。これまで短髪が多かった彼の、ロン毛へのイメチェンは、ファンにとっては衝撃的だったようだ。

「今回のドラマの原作では、岩本さん演じるカラちゃんはロン毛という設定です。ウェーブのかかった前髪を少し残して、後ろ髪を結ぶという特徴的な髪型ですが、岩本さんは完全再現しているようです。アイドルとしてもプロ意識を見せる岩本さんですが、今回は俳優としてもプロ意識を見せたということでしょう」（同前）

俳優としても“本気”を見せたようだ。