前田敦子、写真集『Beste』が累計5万部突破！ 未公開カットも解禁
『前田敦子写真集 Beste』（講談社）の発行部数が、紙・電子合わせて累計5.3万部を突破したことが発表され、未公開カットも解禁となった。
【写真】前田敦子の美ボディがまぶしい未公開カット
本書は、昨年芸能活動20周年を迎えた前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集。前田の写真集は2012年以来、約14年ぶりとなる。また、自身初となる「電子版写真集」（特典カットつき）も3月18日にリリース。主要電子書店にて軒並み1位を記録した。
撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろした。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、そのりんとした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。
テーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。
この度、大胆に美ボディを露出した未公開カットが2点解禁。撮影前の「“過去最大露出”に挑戦しよう」という打ち合わせ通り、前田はためらうことなく次々に衣装を着替え、その脱ぎっぷりの良さにスタッフも驚いたという。
また、彼女は撮影の数ヵ月前からトレーニングと食事制限に励み、撮影中もストイックに食事を制限。芸歴20年の間で築き上げてきた高いプロ意識を遺憾なく発揮した。
『前田敦子写真集 Beste』は、講談社より発売中。定価3300円（税込）。
【写真】前田敦子の美ボディがまぶしい未公開カット
本書は、昨年芸能活動20周年を迎えた前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集。前田の写真集は2012年以来、約14年ぶりとなる。また、自身初となる「電子版写真集」（特典カットつき）も3月18日にリリース。主要電子書店にて軒並み1位を記録した。
テーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指した。
この度、大胆に美ボディを露出した未公開カットが2点解禁。撮影前の「“過去最大露出”に挑戦しよう」という打ち合わせ通り、前田はためらうことなく次々に衣装を着替え、その脱ぎっぷりの良さにスタッフも驚いたという。
また、彼女は撮影の数ヵ月前からトレーニングと食事制限に励み、撮影中もストイックに食事を制限。芸歴20年の間で築き上げてきた高いプロ意識を遺憾なく発揮した。
『前田敦子写真集 Beste』は、講談社より発売中。定価3300円（税込）。