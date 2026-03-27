「春アウター買うか悩んでる」人へ！【ワークマン】1,900円で買える「お買い得アウター」

春アウターを新調したいけれど、できるだけ出費を抑えたい……。それなら、1,900円で買える【ワークマン】のブルゾンをチェックしてみて。今回は、着まわしが利いて大人コーデにも取り入れやすそうなアイテムをピックアップしました。優秀な機能性を備えているのも魅力です。

きれいめ派にもおすすめの春アウター

【ワークマン】「レディースエアロクラスターポケットブルゾン」\1,900（税込）

すっきりとミニマルなデザインで、きれいめコーデにも合わせやすいブルゾン。コンパクトな丈感でボトムスとのバランスが取りやすく、パンツにもスカートにも好相性。撥水・UVカット・抗菌防臭機能のほか、花粉・ダニの排泄物由来たんぱく質の低減加工が施されているのも優秀ポイント。即戦力になってくれそうです。

レジャーや旅行でも使える春アウター

【ワークマン】「レディースブリーズブルアクティブジャケット」\1,900（税込）

サイドや袖の一部がメッシュ地に切り替えられており、通気性のよさに期待できる軽やかなアクティブジャケット。UVカット（メッシュ地以外）・接触冷感機能も付いています。ストレッチ性もあるので、日常使いや軽い運動、レジャーシーンにも活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M