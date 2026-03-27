義母「中学受験しなさい」塾に入れたら「遊ばせなさい」！？ 振り回された夫婦がたどり着いた『正解』は

今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。

A子さんの息子さんが小学4年生の時、中学受験に向けて塾に通いだす友達が増えてきました。中学受験は気になるもののイメージが持てず、息子さんは公立に通わせようと考えていたA子さん。しかし、義母は事あるごとに私立を勧めてきます。「どうしようかな……」中学受験をするかしないか迷い始めた、A子さん家族の選択は──。

中学受験

私の息子が小学4年生の時の出来事です。息子の友達の中に、中学受験に向けて塾に通いだす子が増えてきました。我が家でも中学受験は気になるものの、私も夫も中学は公立だったため中学受験のイメージが持てず、息子も公立中学に行かせようと考えていました。

義母の言葉

しかし、中学受験は考えていないと義母に伝えると、義母が「私立に行かないの？」と事あるごとに言ってくるようになったのです。義姉夫婦の子どもたちは二人とも中学から私立に通っているからか、義母の中では「私立こそが正解」という思い込みがあったのかもしれません。私たち夫婦の考えを伝えても、理解しようとしてくれません。親の気持ちを尊重してもらえないもどかしさに、私はモヤモヤを募らせていきました。

ただ、もともと中学受験への興味がゼロだったわけではないため、義母に強く勧められると「本当にこれでいいのかな……」と迷いが生じてしまったのも事実です。そこで、一度経験してみるため、長期休暇に合わせた塾の講座にお試しで通うことに。