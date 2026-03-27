桑田佳祐が、オープニング主題歌を務めるアニメ『あかね噺』の放送開始と楽曲配信リリースを記念して、3月30日に発売する「週刊少年ジャンプ」18号にて「TVアニメ放送開始記念!! OP主題歌アーティスト豪華コラボアナザー表紙!!」が掲載されることを発表した。



本企画では、『あかね噺』原作漫画・作画の馬上鷹将による描き下ろしの特別イラストが制作され、桑田佳祐と主人公・阿良川あかねが並び立つ“表紙風ビジュアル”が、誌面の表紙裏に掲載される仕様になっているという。

アニメ『あかね噺』は、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて4月4日23時30分から放送開始となる。オープニング主題歌である新曲「人誑し / ひとたらし」は、高揚感を煽るビートに乗せて、和の情緒とエスニックな響きが交錯する楽曲に仕上がっているとのことで、4月3日に先行配信、6月24日にCDシングルリリースを予定している。

◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

※テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 ○完全生産限定盤（CD + Special Goods）

VIZL-3300 \2,750（税込）

※詳細後日発表 ○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込） ○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込） ▼全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」

2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」を配布いたします！ 「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。

詳細：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。

※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。

※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。

※本コードの譲渡、売買は禁止です。 ▼先行配信シングル「人誑し / ひとたらし」

2026年4月3日（金）リリース

事前予約：https://taishita.lnk.to/hitotarashi

◾️桑田佳祐 2026年全国アリーナツアー 2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live

◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜 ▼配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始 TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/