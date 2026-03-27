シンガー・ソングライターのチャペル・ローンが、俳優のジュード・ロウの11歳の娘を泣かせたとさせる騒動の発端となった警備員がコメントを発表。「すべての責任は自分にある」とした。21日にブラジルのサンパウロにあるホテル内で、チャペルのそばを通っただけのジュードの娘エイダが「ハラスメント」を行ったとして、警備員に「非常に攻撃的な口調」で詰められたことをエイダの母キャサリン・ハーディングの現在の夫であるサッカー選手のジョルジーニョが公にした一件について、警備員のパスカル・デュヴィエ氏がコメントを出した。



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デュヴィエは当日、チャペルではなく「別の人」の警備で現場にいたと説明。「自分の取った行動はチャペル・ローンやその警備チーム、マネージメントらからの指示で行ったものではない」とした。



当時は自分が目にしたことや受け取った情報に基づいて「判断を下さなければならなかった」と認めつつも、それが「残念な結果となった」と続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）