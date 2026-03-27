◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

7回の打席でデッドボールを受けた大谷翔平選手がみせた行動が注目されました。

2点をリードする7回、先頭打者の大谷選手が打席に入ると、この回より代わったテーラー・クラーク投手からいきなり右肘のプロテクターに直撃する死球を受けます。球場はドジャースファンからの大ブーイングに包まれました。

すると大谷選手はゆっくりと一塁ベースへ向かい、ファーストのカルロス・サンタナ選手に真顔で人さし指のポーズ。投手でもある大谷選手が「お返しに君に当てるよ」と言わんばかりの様子をみせます。次の瞬間には無邪気な笑顔をみせて、カルロス選手とも塁上で談笑。また現地実況席も笑い声が響くなど、その人柄で不穏な空気を振り払いました。

大谷選手は続くカイル・タッカー選手の二塁打で、快足みせて一気にホームイン。8回の打席に立つなど、フル出場で3打数1安打1四球1死球1得点で勝利に貢献。ロバーツ監督も「プロテクターに当たったんじゃないかと思いますが、まだ特に何も聞いていないので。おそらく大丈夫だと思います」と死球の影響はないと明かしました。