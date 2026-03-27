キングコング西野亮廣（45）が27日、都内で映画「えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜」（廣田裕介監督）公開初日舞台あいさつに登壇した。

自身が製作総指揮・原作・脚本を務め、20年に公開された「映画 えんとつ町のプペル」の最新作。前作で遠くに行ってしまった大切な友達プペルに、少年ルビッチがもう1度出会うまでの物語を描く。

キングコングの2人の実話をもとにした物語で、20代前半にブレークを果たすも、仕事へのプレッシャーから活動休止した梶原雄太（45）の復帰を、西野が待ち続けたエピソードがもとになっている。西野は「（梶原の活動休止から）2、3カ月たった時に、吉本から1人でテレビに出る提案をされた。その道もあったけど、やっぱり漫才している時間が楽しかったし、2人でしゃべっている時間も楽しかった。それがなくなるのは嫌だし、1人でうまくいったら梶原さんが帰る場所がなくなると思ったので、（復帰を）待ったんです。この映画の脚本を書くときに、もっと個人的な話を書こうとしたけど、この話がずっとコアにあったので、これをベースにした作品にしました」と語った。

もう1度会いたい人を問われると、「非常にお世話になって、去年お亡くなりになった」と前置きし、「TKOの木下（隆行）さん」と答え、笑いを誘った。共演者から「存命してます」と突っ込みを受けつつ、「タイで非常にお燃えになられているので（もう1度会いたい）」と話した。

続けて「（永瀬）ゆずなちゃんがルビッチ役で決まったことを伝えるときに、最終オーディションと言って呼び出して、（プペルの）ミュージカルチームに協力してもらって、サプライズで伝えた。そのメンバーにTKOの木下さんが入っていて、カメラの画角から外すのに必死だった」といい、「めっちゃ感動するのにあの男が映ってしまったらとんでもないこと。あの瞬間から彼は死んでしまった」と話し、再び爆笑を誘っていた。