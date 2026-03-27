お笑いコンビ、アンタッチャブル（山崎弘也＝50、柴田英嗣＝50）が27日、大阪市のカンテレで行われた春の改編会見に出席し、新番組「アンタッチャブルでやらせてもらってます」（4月18日スタート、土曜深夜0時45分）をアピールした。

同番組は20年に単発番組「パンドラTV」としてスタート。23年4月に「ひらけ！パンドラの箱 アンタッチャブるTV」、24年4月には「アンタッチャブルの早速行ってみた」へとタイトルと内容を刷新したが、同年10月の改編で地上波での放送が終了した。しかし、番組公式YouTubeの登録者数が10万人を超えていたこともあり、25年6月にYouTubeで「みんなの力で作っていく番組」として復活。26年2月に地上波の単発番組「アンタッチャブルのわざわざ食べに行ってみた」を放送し、このたび、地上波レギュラー番組として復活した。

会見で番組名を発表し、同局関係者や報道陣から祝福された山崎は「いや〜、ありがとうございます。クラッシュ・ギャルズになったような気分ですね」とニヤリ。YouTubeでは「予算がなかったから人力舎の芸人に頼りすぎてた。トンツカタンの櫻田って男にね。結果、解散しちゃった。びっくりしちゃった」と、解散した事務所の後輩トリオ「トンツカタン」を引き合いに出して笑いを誘った。

柴田は「この番組の良さは辞めないこと。ずっと続いていく。見ている人の熱意もスタッフの熱意もすごい。ずっと続けて、ずっと作り続けていきたい」と意気込んでいた。