27日(金)は、次第に晴れて日中は過ごしやすい陽気になりました。最高気温は、新潟市中央区で15.3℃、長岡市で15.6℃など、各地で4月並みの暖かさになりました。



そして、週末はポカポカ陽気でお出かけ日和になりそうです。



◆土日の予想天気図

28日(土)は本州付近は次第に西の高気圧に覆われてきて、29日(日)はすっぽりと高気圧に覆われる見込みです。このため、土日ともに日差しの届く時間が長くなるでしょう。多少 雲が広がるところもありますが、天気のくずれはなさそうです。



そして、この日差しでグングン気温が上がりそうです。



◆予想最高気温

土日ともに15℃以上のところが多く、阿賀町では28日(土)は18℃と日なたでは上着が要らないくらい暖かくなりそうです。



暖かいということは『花粉の飛散量』が多くなりそうです。



◆土日の花粉予想

土日ともに上・中・下越では最高ランクの「極めて多い」予想で、佐渡は「非常に多い」予想になっています。スギ花粉に加えてヒノキ花粉が飛び始めていますので、アレルギーをお持ちの方はあわせて注意をするようにしてください。



ただ、週末の晴れ間は貴重なものになりそうです。



◆週間予報

週明け30日(月)からは、曇りや雨のスッキリしない天気がしばらく続く見通しです。一方で、そのわりに気温が上がる見込みで、30日(月)は新潟市中央区で20℃と5月上旬並みになりそうです。



週末のうちに薄手の服を準備しておくといいかもしれません。そして、その後も平年よりやや高い状態が続きますので、来週はいよいよ『桜開花』の便りが届くかもしれません。