JR新潟駅南口に計画されている中長距離バスターミナル『バスタ新潟(仮称)』の事業者向け説明会が開かれました。



『バスタ新潟』は国と新潟市が整備を進めるバスターミナルで、新潟駅周辺に分散している中長距離バスの乗り場を集約するほか、集客施設も設ける方針が固まっています。



今後、建設や施設の運営を担う事業者を公募する予定で、25日に開かれた事業者向けの説明会には関心を持つ企業17社26人が参加し、予定地の視察や駅周辺の現状確認を行いました。



■担当者

「下の階層にはバスターミナルと待合室、その上には集客施設を設ける。一体の建物の整備をこの場所で考えています。」



■新潟国道事務所 田中みわ調査課長

「事業者と個別対話を進めながら、より良いものを目指していきたいと考えています。」



『バスタ新潟』は、2030年代中頃の完成を目指しています。