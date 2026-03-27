2026年3月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
時と場所をわきまえた服装を。無視してしまうと評判がダウン……。
誠実な態度で運気はグッと安定化。約束は厳守しよう。
経済関連の本を読んでみて。有益なヒントが見つかるかも。
モタモタしがち。周囲と調和するには即返事＆即行動が◎。
自分の考えややり方にこだわり過ぎないこと。窮屈になってしまうかも。
緊張感がゆるみがち。ファスナーの閉め忘れに注意しよう。
親友にも甘え過ぎは禁物。独立心を大切にして。
懐かしい友人に連絡してみよう。うれしい返事があるはず。
意欲満々。新しい夢に向かって踏み出すのに絶好の1日！
友人と一緒にライブへ。大きな感動を味わえる暗示あり。
エネルギッシュな活動日。気になることは何でもトライして。
「スピード」に関することにストレス発散効果が。ドライブは◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
時と場所をわきまえた服装を。無視してしまうと評判がダウン……。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
誠実な態度で運気はグッと安定化。約束は厳守しよう。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
経済関連の本を読んでみて。有益なヒントが見つかるかも。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
モタモタしがち。周囲と調和するには即返事＆即行動が◎。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
自分の考えややり方にこだわり過ぎないこと。窮屈になってしまうかも。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
緊張感がゆるみがち。ファスナーの閉め忘れに注意しよう。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
親友にも甘え過ぎは禁物。独立心を大切にして。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
懐かしい友人に連絡してみよう。うれしい返事があるはず。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
意欲満々。新しい夢に向かって踏み出すのに絶好の1日！
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
友人と一緒にライブへ。大きな感動を味わえる暗示あり。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
エネルギッシュな活動日。気になることは何でもトライして。
1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
「スピード」に関することにストレス発散効果が。ドライブは◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)