「鬼イケメン」WBC活躍の周東佑京、イケメンモデルショットにファン悶絶「世界にバレるやないかっ！！」
福岡ソフトバンクホークス所属でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも活躍した周東佑京選手は3月26日、自身のInstagramを更新。スポーツブランド・アディダスのモデルを務めた最新ショットを公開しました。
【写真】周東選手のイケメンモデルショット
WBC出場時にも端正なルックスが話題となった周東選手。今回の投稿では、普段のユニフォーム姿とは一味違うオーラを放っています。
コメントでは「似合い過ぎてます 笑顔も素敵」「今シーズンこそは大きな怪我なく全試合出れるように頑張ってください」「爽やかスマイル」「ほんまにほんまにほんまに美人さん」「鬼イケメンだし、笑顔が眩しっ！！」「世界にバレるやないかっ！！」など、絶賛の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】周東選手のイケメンモデルショット
「ほんまに美人さん」周東選手は「スポーツ、心地よさ、スタイルを融合させた、ADIDAS Z.N.E. ウーブン コレクション」とつづり、2枚のモデルショットを投稿。アディダスのウエアに身を包み、爽やかな笑顔を披露しました。
コメントでは「似合い過ぎてます 笑顔も素敵」「今シーズンこそは大きな怪我なく全試合出れるように頑張ってください」「爽やかスマイル」「ほんまにほんまにほんまに美人さん」「鬼イケメンだし、笑顔が眩しっ！！」「世界にバレるやないかっ！！」など、絶賛の声が寄せられました。
「学生スポーツを頑張る皆さんへ」2025年4月7日には貴重な子ども時代の写真を公開した周東選手。「部活やクラブ活動など学生スポーツを頑張る皆さんへ」とつづり、1枚の写真と1本の動画を公開しました。写真では、少年時代の周東選手の姿を披露しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)