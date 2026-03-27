警視庁の「遺失物管理システム」を見て、落とし物として届けられた現金12万円を自分が落としたとウソの遺失届を申請しだましとろうとしたとして、警視庁府中警察署に勤務する男性巡査が書類送検されました。

公電磁的記録不正作出同供用詐欺未遂の疑いで書類送検されたのは、警視庁府中警察署の地域課に勤務する男性巡査（24）です。

警視庁によりますと男性巡査は2025年12月、落とし物として届けられた現金12万円を自分が落としたとウソの遺失届をインターネットで申請したうえで、警視庁遺失物センターを訪れ、だましとろうとした疑いがもたれています。

男性巡査は交番勤務の際に警視庁の「遺失物総合管理システム」を見て、新宿署の管内で封筒入りの現金12万円が落とし物として届けられたことを、2025年11月に確認すると、その後も落とし主が現れてないか何度か確認したうえで、自分が落としたと遺失届を申請したということです。

12月16日に男性巡査は遺失物センターを訪れましたが、対応した女性職員が封筒のデザインや形、特徴などを質問したところ、一致しない点があったため、現金を渡すことはなかったということです。

遺失届には職業を記載する欄はありませんでしたが、不審に思った女性職員が、住所を確認したところ、府中署の単身寮「清和寮」だったため、府中署に報告し事件が発覚しました。

任意の事情聴取に男性巡査は「迷惑をかけ申し訳ないと思っています」「好きなグループのライブに行く費用が欲しかった」と話し、警視庁は27日付で停職6か月の懲戒処分とし、男性巡査は依願退職したということです。

「遺失物総合管理システム」にアクセスした際にはログが残るということで、警視庁はこうした記録を十分に確認しなかったとして、上司にあたる府中署の地域課長らを口頭厳重注意処分にしたということです。

警視庁は「警察官として言語道断の行為であり、厳正に処分しました。今後職員に対する教養を徹底して再発防止に努めます」とコメントしています。