【RIZIN】榊原CEOが語るBreakingDown人気、そして平本蓮vs.秋元強真の可能性
5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）の対戦カード発表会見が27日に都内ホテルで行われ、ライト級タイトルマッチとして王者イルホム・ノジモフvs.挑戦者ルイス・グスタボなど8試合とオープニングファイト3試合が発表された。会見後の榊原信行CEOの囲み会見では、今月20日の名古屋大会が大きな話題となった『BreakingDown（BD）』について、またSNSで盛り上がった「平本蓮vs.秋元強真」について語られた。
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20日に行われた『BreakingDown 19』は名古屋のIGアリーナに1万人の観客を集め、過去最大規模の大会を成功させた。榊原CEOは「言うても、BDが盛り上がったのは芦澤竜誠のおかげ。つまりはRIZINのおかげなんですよ」とニヤリとしながら、「BDは格闘技業界にいる選手やプロモーターはアレルギーがあるかもしれないけど、僕からしたら『え？なに言ってるの？』って話で」と世間への影響力を高く評価した。
続けて、「世の中にあれだけリーチして、アマチュアベースの人たちが多いかもしれないけど、しっかり格闘技の技術がある選手が1分で戦うというルールで、あれだけの熱狂を作ってることは無視できないし、僕は積極的に関わって行くべきだと思う」とプロモーターとしての視点を述べた。
一方、選手としては「格闘家がBDに行くのは相当の覚悟がいると思うけど、だからその熱は生まれる。BDファンからしたらRIZINファイターは“格好の餌食”じゃないですか。そういう意味では、芦澤竜誠の参戦には覚悟を感じたし、彼の復帰のための道筋を作ってあげたいと強く思っています」と芦澤の復帰ロードを約束した。
RIZINの話題では、今月7日の『RIZIN.52』でパッチー・ミックスに勝利した秋元強真が、将来的なビジョンとして平本との対戦を希望すると、平本も応じ「東京ドームを抑えろ」と乗り気を見せた。
榊原CEOは「将来的と言うか、わりと近い将来に戦うでしょうね。秋元強真の最終的な目標は（ラジャブアリ・）シェイドゥラエフというチャンピオンですけど、ファンが興味を持つカードの一つは平本戦だと思う」と考えを明かす。
さらに「秋元vs.鈴木千裕戦っていうのもあるし、千裕や蓮がカムバックしてきた時に、若きエースの秋元と対峙する局面になると思う。だからすごくモチベーションになってるだろうし、焦りやジェラシーやいろんな葛藤もあるなかで、蓮は秋元との戦いが視野に入ってる中でのやり取りだと思う」と分析した。
現在欠場中の平本が復帰戦で秋元と対戦することには「みんなワクワクしないですよ」と否定的な姿勢。「平本蓮が復活してきて、秋元とやったらどうなるかってみんながワクワクするくらいに熱が高まれば。まずはしっかり復帰して、フェザー級のなかで結果を出して、満を持して戦うっていうことにたどり着くのかな。そうなれば、ドームクラスでも十分にファンのみんなに集まってもらえる気がします」と期待した。
20日に行われた『BreakingDown 19』は名古屋のIGアリーナに1万人の観客を集め、過去最大規模の大会を成功させた。榊原CEOは「言うても、BDが盛り上がったのは芦澤竜誠のおかげ。つまりはRIZINのおかげなんですよ」とニヤリとしながら、「BDは格闘技業界にいる選手やプロモーターはアレルギーがあるかもしれないけど、僕からしたら『え？なに言ってるの？』って話で」と世間への影響力を高く評価した。
続けて、「世の中にあれだけリーチして、アマチュアベースの人たちが多いかもしれないけど、しっかり格闘技の技術がある選手が1分で戦うというルールで、あれだけの熱狂を作ってることは無視できないし、僕は積極的に関わって行くべきだと思う」とプロモーターとしての視点を述べた。
一方、選手としては「格闘家がBDに行くのは相当の覚悟がいると思うけど、だからその熱は生まれる。BDファンからしたらRIZINファイターは“格好の餌食”じゃないですか。そういう意味では、芦澤竜誠の参戦には覚悟を感じたし、彼の復帰のための道筋を作ってあげたいと強く思っています」と芦澤の復帰ロードを約束した。
RIZINの話題では、今月7日の『RIZIN.52』でパッチー・ミックスに勝利した秋元強真が、将来的なビジョンとして平本との対戦を希望すると、平本も応じ「東京ドームを抑えろ」と乗り気を見せた。
榊原CEOは「将来的と言うか、わりと近い将来に戦うでしょうね。秋元強真の最終的な目標は（ラジャブアリ・）シェイドゥラエフというチャンピオンですけど、ファンが興味を持つカードの一つは平本戦だと思う」と考えを明かす。
さらに「秋元vs.鈴木千裕戦っていうのもあるし、千裕や蓮がカムバックしてきた時に、若きエースの秋元と対峙する局面になると思う。だからすごくモチベーションになってるだろうし、焦りやジェラシーやいろんな葛藤もあるなかで、蓮は秋元との戦いが視野に入ってる中でのやり取りだと思う」と分析した。
現在欠場中の平本が復帰戦で秋元と対戦することには「みんなワクワクしないですよ」と否定的な姿勢。「平本蓮が復活してきて、秋元とやったらどうなるかってみんながワクワクするくらいに熱が高まれば。まずはしっかり復帰して、フェザー級のなかで結果を出して、満を持して戦うっていうことにたどり着くのかな。そうなれば、ドームクラスでも十分にファンのみんなに集まってもらえる気がします」と期待した。