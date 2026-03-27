「オリックス−楽天」（２７日、京セラドーム大阪）

オリックス先発の宮城大弥投手が自己ワーストタイ２回途中８失点ＫＯに終わった。

ＷＢＣ大会での調整不足が心配される中、「こだわるのは勝ちです」と自らにハッパをかけて臨んだが、初回に１死二、三塁のピンチから楽天４番のマッカスカーに先制２点適時二塁打を許すと、二回には味方の失策も絡み２死満塁から３番ボイトに２点適時二塁打、さらに４番マッカスカーにもフェンス直撃の２点適時二塁打を浴び、さらに５番黒川、６番浅村にも適時打を浴び、長短４連打を食らい、一挙６点…。首をかしげながら呆然とする宮城に、当然ベンチからタオルが投げられた。

試合前、岸田監督は「いけるところまでいかせる」とエースを信頼して送り出していたが、まさかの大炎上に終わった。

宮城は登板後、「開幕戦というゲームを任せていただいたのに、このような投球になってしまって申し訳ないです」と、コメントした。

宮城はこれが３年連続３度目の開幕投手。ＷＢＣにも出場し、難しい調整となった中での大役だったが、１回２／３を５６球８安打８失点という結果に終わった。

１回２／３でのＫＯは２３年４月２５日の日本ハム戦以来３年ぶりの自己最短タイ、８失点も２３年６月１１日ＤｅＮＡ戦以来の自己ワーストタイの結果となった。