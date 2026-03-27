◆パ・リーグ ソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムの清宮幸太郎内野手と万波中正外野手が、いきなりの一発攻勢を見せた。

初回、先頭の水谷が敵失で出塁した無死一塁、ソフトバンク先発・上沢の内角フォークを清宮幸がすくい上げた。ホームランテラスに飛び込む先制の右越え２ラン。２０２６年パ・リーグ１号に「相手のミスで出たランナー。このチャンスを何とかものにして流れを持ってきたかった」とコメントした。

さらに２死から、万波が上沢のフォークを捉える左越えソロ。「開幕初打席にしっかりとプランを持って臨めたことが、最高の結果につながりました。キヨ（清宮）さんに続けてよかったです」と喜んだ。

アベック弾を放った２人は、ともにオープン戦最終戦での１軍合流。清宮幸はキャンプ中に「右肘関節炎」と診断され離脱。イースタン公式戦で５試合に出場し、１５打数５安打３本塁打６打点と復調し、オープン戦最終戦での１軍合流となった。

万波はオープン戦５試合に出場し１３打数１安打、打率７分７厘と不振を極めファームで再調整となった。イースタン公式戦が始まると快音を連発し、５試合で１９打数１１安打、打率５割７分９厘と圧倒的な数字を残し、１軍に復帰していた。

遅れてきた２人が開幕戦の初回に一発を放ち、チームに勢いをもたらした。