元AKB48・永尾まりや、イケメン俳優とプールで音漏れディープキス ABEMA恋リア「ラブキン2」過激シーン連続
【モデルプレス＝2026/03/27】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」の第7話が25日に放送され、参加者同士の情熱的なキスが映し出された。
【写真】元AKB48、イケメン俳優とディープキス
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす特別な“宿泊デート”の模様が描かれた。暫定キングの俳優・ゆうと（奥雄人）が指名したのは、元AKB48元AKB48でモデル兼女優・まりや（永尾まりや）。宿泊先のプールサイドで乾杯し、これまでの恋愛について「甘えてくる人が多いかも」と語ったまりやに、ゆうとは「甘えていいってことですか？」と身を寄せる。そんなゆうとの仕草に、スタジオの谷は思わず「ワンちゃん系男子」とコメントした。
その後、「温水じゃないの？」とプールの話を振ったまりやは、いたずらっぽくゆうとを押し、プールへ突き落とす。しかし、ゆうとがまりやの手を引き、2人は服のままプールへ落下。水中で抱き合いながら唇を重ね、濃厚な“音漏れキス”を交わす様子が映された。さらにプールサイドに上がった後も、冷えた体を温め合うように何度も情熱的なキスを繰り返す2人。
この過激なキスシーンに、スタジオのせいやは「うわうわうわ」と絶叫するなど、MC陣もハラハラと見守る展開に。視聴者からも「ラストキスの再現」「映画みたい」と大きな反響が寄せられた。（modelpress編集部）
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◆「ラブパワーキングダム2」
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
◆永尾まりや、イケメン俳優とプールデート
第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす特別な“宿泊デート”の模様が描かれた。暫定キングの俳優・ゆうと（奥雄人）が指名したのは、元AKB48元AKB48でモデル兼女優・まりや（永尾まりや）。宿泊先のプールサイドで乾杯し、これまでの恋愛について「甘えてくる人が多いかも」と語ったまりやに、ゆうとは「甘えていいってことですか？」と身を寄せる。そんなゆうとの仕草に、スタジオの谷は思わず「ワンちゃん系男子」とコメントした。
◆永尾まりや、イケメン俳優と音漏れディープキス
その後、「温水じゃないの？」とプールの話を振ったまりやは、いたずらっぽくゆうとを押し、プールへ突き落とす。しかし、ゆうとがまりやの手を引き、2人は服のままプールへ落下。水中で抱き合いながら唇を重ね、濃厚な“音漏れキス”を交わす様子が映された。さらにプールサイドに上がった後も、冷えた体を温め合うように何度も情熱的なキスを繰り返す2人。
この過激なキスシーンに、スタジオのせいやは「うわうわうわ」と絶叫するなど、MC陣もハラハラと見守る展開に。視聴者からも「ラストキスの再現」「映画みたい」と大きな反響が寄せられた。（modelpress編集部）
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