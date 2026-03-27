ブラジル代表が２６日、米ボストン郊外でフランス代表と強化試合を行い、１―２で敗れた。

前半３２分、フランスが中盤でボールを奪うと、ＦＷウマン・デンベレ（パリＳＧ）がキリアン・エムバペ（パリＳＧ）へ絶妙のスルーパス。エムバペがブラジルのＧＫエデルソン（フェネルバフチェ）の頭越しにループシュートを決め先制した。

後半７分、フランスのＣＢダヨ・ウパメカノ（バイエルン）が自陣のペナルティーエリア手前でブラジルの右ＳＢウェズレイ（ローマ）を倒し、一発退場。以後はブラジルが攻勢を強めた。

しかし、フランスは同２０分、カウンターからウーゴ・エキティケ（リバプール）が決めてリードを広げる。ブラジルは同３３分、左サイドでＦＫのチャンスをつかみ、２度の折り返しからＣＢブレメール（ユベントス）が押し込んで１点を返した。さらに猛攻を仕掛けたが、フランスの堅守に阻まれた。

試合後、フランスのディディエ・デシャン監督は「前半は非常に満足いくプレーができた。後半は１人少なくなって厳しい試合となったが得点し、ブラジルの攻撃を跳ね返した」と満足そうに語った。

一方、ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督は、「結果には不満が残るが、試合内容は悪くなかった」と前を向いた。