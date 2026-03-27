俳優の時任勇気が２７日までにＳＮＳを更新。新たな宣材写真を公開して話題になっている

自身のインスタグラムに「こちらがホームページ掲載の公式宣材写真です」と紹介し、宣材写真を２枚投稿した。時任はセンター分けのヘアスタイルにシンプルな黒の衣装を着用。クールな印象の写真を公開した。

勇気は俳優・時任三郎の息子。ニュージーランドで生まれ、幼少期を日本、カナダ、ニュージーランドで過ごし、高校時代に２年間カナダ留学を経験して英語が堪能という。１８６センチの長身で俳優として活動中。最近ではテレビ朝日系「相棒」やフジテレビ系「スティンガース 警視庁おとり捜査検証室」などの話題作に出演した。

この投稿に「わー！！！かっこいいー！！！！ 黒髪めっちゃ似合います」「はいかっこいいー！ すらっとした指も大好き」「時任さんかっこいい…！かっこよすぎます 大好きだぁ…（語彙力なくてすみません） 素敵なお写真ありがとうございます」「大優勝 その髪型すきーー！」「メ、メロい……メロ過ぎます…」などのコメントが寄せられている。