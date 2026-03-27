「ウルトラマンゼアス」最強の敵「ウルトラマンシャドー」がS.H.Figuartsで商品化決定！
【S.H.Figuarts ウルトラマンシャドー】 3月27日 商品化発表
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンシャドー」の商品化を3月27日に発表した。
本商品は映画「ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影」に登場したウルトラマンゼアス最大の敵。ウルトラマンゼアスに似た姿で、黒いボディに黄色のラインが入り、釣り目気味の瞳などが再現されている。
今後の詳細発表に期待したい。
3.29「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」受注締切！- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 27, 2026
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そして――
「S.H.Figuarts ウルトラマンシャドー」商品化決定!!
ぜひ光と影のウルトラマンを揃えて、超人大戦をその手で再現しよう!!#t_shf #ウルトラアーツ #ウルトラマンゼアス pic.twitter.com/Q3A1lmhS76
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