フジテレビ系夕方のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」（月〜金曜・午後３時４２分）が２７日放送され、約２年間キャスターを務めた元ＮＨＫでフリーの青井実キャスターと約３年間、夕方の顔を務めた同局の宮司愛海アナが番組卒業を発表した。

この日の番組の最後で２人の２年間を振り返るＶＴＲを紹介。

まず、宮司アナは「『イット！』をご覧になっている皆さん、３年間、本当にありがとうございました」と頭を下げると「この３年半は毎日、社会とまっすぐに向き合っているやりがいを感じ続けた濃密な３年半であった一方で自分の力不足を感じ続けた日々でもありました」と続けた。

その上で「本当にそんな中で、いつしかもっと国際的な視点でもっと報道と本気で向き合ってみたいというふうに思うようになっていきました。今年の秋からは海外の大学院に留学して勉強することを決意しました」と公表。「その中でフジテレビ含めてマスメディアがより良くなれるよう、その一助を担えるような、そんな前向きな気持ちで選択した決断です。この留学の中ではどういうことを伝えれば社会のためになるのか、そのためにはどんな枠組みが必要なのかについて勉強したいと思います」と続けると「本当に３年半、ありがとうございました」と再度、頭を下げた。

４月からは新キャスターに榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナが就任。番組は「生活者目線」と「安心感」をキーワードにリニューアル。これまで番組を支えてきた遠藤玲子アナと３人で伝える形になる。