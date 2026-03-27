【松本怜生】俳優以外にやってみたいお仕事は？気になる素顔を“仕事面”からフカボリ♡

数々の話題作に出演している俳優・松本怜生さんがRayに登場！今回は、気になる素顔をお仕事面から深掘りします。これから挑戦してみたい作品のジャンルや、俳優以外にやってみたいお仕事などをネホハホ♡ 美しすぎる顔立ちとユーモアあふれる内面のギャップに、沼ること間違いなし！

愛すべき、松本怜生の日常。 美しすぎる顔立ちで、一瞬近寄りがたいと思わせて......実際に近づくとユーモアがあり、キュート。 そんなツンデレ猫系男子・松本怜生さんの気になる素顔を仕事面からいざ、フカボリ♡

Question 仕事のオンとオフのスイッチはありますか？ 「お芝居をするときだけはあります。人より目がきついからか、仲のいい先輩から『おまえ、ふとしたときの顔がほんまにこわいで』と言われたことがあったので、『おはようございます』と言った瞬間から、現場モードに切り替えています。 でも、今日みたいな雑誌の撮影やバラエティのときはあえてオン・オフはつくらないようにしています。基本的に表情豊かというよりも、心のなかで感情が動くタイプです（笑）」 レザージャケット 143,000円／ARMA（ノウン）パンツ 39,600円／Tangent

Question 仕事に集中するために持ち歩いているものは？ 「あまりないんですけど......強いて言うなら目薬かな。お芝居で集中するとどうしてもまばたきを忘れちゃうことがあるので、目薬があるとちょっと安心します。乾燥も防げるし！でもメーカーとかにこだわりはないです」

Question 台本を覚えるのは得意ですか？ 「得意だと思います。1日15分間ぐらいガッと集中して覚えるという短期集中型です。 寝る前の15分に台本を読んだら、ケータイも触らずに寝ます。次の日の朝にセリフを言ってみて、言えなかったものを再度覚える......というのを2〜3日繰り返しますね」

Question これから挑戦してみたい作品のジャンルは？ 「運動神経がいいほうなので、本格的なアクションに挑戦してみたいです。自分のいい部分が出るんじゃないかという期待も込めて！！」

Question 俳優以外にやってみたいお仕事はありますか？ 「やれることは全部やりたいです。声優にも挑戦したいし、ゲーム配信もやりたいし、ゴルフのお仕事もしたいし......振り幅は広くて損はないと思うので。ただ歌は、肺活量が皆無なので、お芝居のなかで少し歌うぐらいが自分にはあっている気がします（笑）」 ロングスリーブTシャツ 27,500円／mocT（ユナイトナイン）

大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK） 毎週日曜20時〜NHK総合ほかにて放送中 舞台は、戦国時代のど真んなか。豊臣秀長（仲野太賀）を主人公に、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描いた、夢と希望の下剋上サクセスストーリー。 松本さんは、のちの天下人・豊臣秀吉（池松壮亮）の忠実な家臣・石田三成役を熱演。 PROFILE 松本怜生 まつもと・れお●2000年4月27日生まれ、愛媛県出身。2022年に俳優デビュー、その後数々の話題作に出演。 2024年のNHK連続テレビ小説『おむすび』の風見先輩役で脚光を浴び、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』ではオーディションで石田三成役に選ばれ、大河ドラマ初出演を果たす。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Hikaru Mochizuki 取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海