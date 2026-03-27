【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡 （静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要（4月13日より受付開始）

静岡模型教材協同組合は、イベント「第64回 静岡ホビーショー」の出展社・館内マップを公開した。

今回「第64回 静岡ホビーショー」の公式サイトにて「出展社・館内マップ」が公開されており、タミヤ、BANDAI SPIRITS、ハセガワ、青島文化教材社、コトブキヤのプラモデルメーカーのほか、トイガンメーカーの東京マルイ、RCメーカーの京商、グッドスマイルカンパニー、タカラトミー、トミーテック、カトー、ファインモールド、海洋堂、GSIクレオス、ガイアノーツなどの様々なメーカーが出展を予定しているのが確認できる。

また同会場にて5月16日と17日に開催される「モデラーズクラブ合同作品展」のマップも公開しており、会場の位置を事前にチェックすることができる。

「第64回 静岡ホビーショー」北大展示場の館内マップ

「第64回 静岡ホビーショー」南大展示場の館内マップ

「モデラーズクラブ合同作品展」会場マップ

(C) 静岡模型教材協同組合