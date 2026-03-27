フジ宮司愛海アナ、今秋から海外の大学院に留学「もっと報道と本気で向き合ってみたい」【あいさつほぼ全文】
フジテレビ『Live News イット！』（月〜金 後3：45）が27日に放送され、この日をもってキャスターの宮司愛海アナ、青井実アナが番組を卒業すると伝えた。宮司アナは最後のあいさつで今秋から海外に留学することも報告した。
【写真】「イケメン、美女」「モデルさん顔負け」宮司アナ＆木村アナのキメショット
宮司アナは1991年7月29日生まれ、福岡県出身。2015年4月、フジテレビに入社。同番組には2022年10月から出演していた。
■あいさつほぼ全文
『イット！』をご覧くださっている皆様、3年半、本当にありがとうございました。この3年半は、毎日こう社会とまっすぐに向き合っている、やりがいを感じ続けた濃密な3年半であった一方で、自分の力不足を感じ続けた月日もありました。
本当にそんな中で、いつしかですね、もっと国際的な視点で、もっと報道と本気で向き合ってみたいという風に思うようになってきました。今年の秋からは、海外の大学院に留学して勉強することを決意しました。
その中で、フジテレビも含めてマスメディアがより良くなれるよう、その一助を担えるような、そんな前向きな気持ちで選択した、この決断です。留学の中では、どういうことを伝えれば社会のためになるのか、そのためにはどんな枠組みが必要なのかといったことについて勉強したいと思います。
本当に3年半ありがとうございました！
【写真】「イケメン、美女」「モデルさん顔負け」宮司アナ＆木村アナのキメショット
宮司アナは1991年7月29日生まれ、福岡県出身。2015年4月、フジテレビに入社。同番組には2022年10月から出演していた。
■あいさつほぼ全文
『イット！』をご覧くださっている皆様、3年半、本当にありがとうございました。この3年半は、毎日こう社会とまっすぐに向き合っている、やりがいを感じ続けた濃密な3年半であった一方で、自分の力不足を感じ続けた月日もありました。
その中で、フジテレビも含めてマスメディアがより良くなれるよう、その一助を担えるような、そんな前向きな気持ちで選択した、この決断です。留学の中では、どういうことを伝えれば社会のためになるのか、そのためにはどんな枠組みが必要なのかといったことについて勉強したいと思います。
本当に3年半ありがとうございました！