◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がこの日の山本由伸投手のピッチングを振り返りました。

この日は2シーズン連続で開幕投手を任せられた山本由伸投手は4回に先制2ランを浴びるも、以降は得点を与えず、6回2失点でゲームメーク。指揮官は「山本投手がホームランを打たれるという打撃を受けながらも立て直し、本来の調子ではない中で6回まで投げ切ったのは非常に印象的でした」と働きぶりを評価しました。

4回にヘラルド・ペルドモ選手から被弾した2ランについては「あの一球については、ペルドモに対して内角高めを狙ったものだったと思いますが、少し甘く入ってしまったミスでした」と分析。続けて「ただ、彼とウィル(・スミス選手)はコースをしっかり使い分け、緩急もうまく織り交ぜるなど、非常に良い配球ができていたと思います」とコメントし、「何より彼とウィルのコンビネーションが今夜はしっかり噛み合っていたと思います」と念を押してバッテリーを組んだ2人を評価しました。

5年連続開幕戦で白星発進となったドジャース。山本投手が6回まで投げ、以降は盤石のリリーフ陣で逃げ切りました。

ロバーツ監督は「非常に象徴的だったと思います。私たちはとにかく粘り強く食らいつき、イニングを積み重ねていこうとしていました」とこの日の勝利の要因をコメント。

さらに、「正直に言うと、山本投手は6回に投げる予定ではありませんでした。ですので、そこでリリーフ投手を準備する必要がなくなったことは大きく、ブルペンの起用プランにも影響しました。その中で、山本投手が三者凡退に抑えてくれたことは、チームにとって非常に大きかったです」と試合を振り返り、山本投手の活躍を絶賛しました。