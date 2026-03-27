クリスチャンルブタン新作バッグ♡日本限定トートが洗練デザインで登場
クリスチャンルブタンの2026年サマーコレクションより、洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた新作トートバッグが登場♡「Nox」ラインならではのエレガンスとクラフトマンシップが光る逸品は、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。日本限定モデルもラインナップされているので、特別感のあるバッグを探している方はぜひチェックしてみて♪
洗練を極めた「Nox」ラインの魅力
ラテン語で“夜”を意味する「Nox」は、モダンなエレガンスを体現したレザーグッズライン。
1970年代のライターから着想を得たメタルパーツは、ジュエリーのような輝きを放ち、シンプルな中にもラグジュアリーな存在感をプラスします。
軽量で構築的なフォルムに加え、広々としたコンパートメントを備えた設計で、デザイン性と実用性を両立。タイムレスに愛せるトートバッグです。
土屋鞄のバックパック新作♡通勤にも映えるエレガントな2wayバッグ
日本限定XS＆選べる素材展開
NOXTOTEXS／ノックストートXS（日本限定）ファブリック ベージュ
価格：287,100円(税込)
コンパクトなサイズ感が魅力の日本限定「NOXTOTEXS」は、取り外し可能なストラップ付きでクロスボディとしても使用可能。
ミニマルながら日常使いにちょうどいい機能性を備えています。
素材は、ナチュラルな風合いのファブリックベージュと、上質なカーフレザーブラックの2種類を展開。
NOXTOTEXS／ノックストートXS（日本限定）カーフレザー ブラック
どちらもコーディネートに洗練された印象を与えてくれます。
商品ラインナップ
NOXTOTES／ノックストートS ファブリックベージュ
価格：305,800円(税込)
NOXTOTES／ノックストートS カーフレザーブラック
※素材：リネン×コットン混紡ファブリック／カーフレザー
大人の毎日に寄り添う上質バッグ♡
上品さと機能性を兼ね備えたノックストートは、デイリーからビジネスシーンまで幅広く活躍する頼れる存在♡特に日本限定モデルは、コンパクトで使いやすく、今のライフスタイルにぴったりフィットします。洗練されたデザインと上質な素材感を楽しみながら、毎日のコーディネートをワンランクアップさせてみてはいかがでしょうか♪