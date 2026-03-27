ミス SPA!2025でグランプリを獲得した空見みあさんのSPA!デジタル写真集「ミス SPA!2025/空見みあ ミニマムボディのムチプニ妖精」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】沖縄で自慢のムチプニボディがはじけた空見みあさん

同写真集は、グランプリ受賞者たちが沖縄で行ったグラビア撮影を収録したもの。水着からこぼれそうなマシュマロボディや、黒ランジェリーでのセクシーなカットがたっぷりと収められています。



公開されたカットでは、表紙にも採用された、クリーミーな泡まみれの姿のほか、沖縄らしいハイビスカスの花を手にした愛嬌のある表情を披露。さらに、イエローのビキニ姿で柔らかいまん丸のヒップを突き出すような過激カット、黒いランジェリーでベッドに横たわり「ムチプニ妖精」を体現するショットなども収録されています。ミニマムボディの魅力をたっぷり詰め込んだ初々しいカットの連続です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：日暮翔 ヘアメイク：海瀬志津奈・塩田結香（JULLY） スタイリング：沼田美咲）



【空見みあさんプロフィル】

大阪府出身 身長163cm サイズ：B93/W58/H90というプロポーションでグラビアほか、声優としても活動中。 趣味はコスプレやアニメ鑑賞 特技はプラモデル製作（ガンダム） 最新情報はX（@srm_mia）などで発信中