2025年3月のデビュー直後からグラビア誌を席巻中のグラビア界の超新星・溝端葵さんが、週刊少年チャンピオン17号（秋田書店）で表紙と巻頭グラビアを飾りました。



【写真】鮮烈青の三角ビキニ 24歳グラドルの衝撃美ボディ デビュー8カ月で少年誌初表紙

2025年のデビュー以来、圧倒的な美ボディでグラビア誌を席巻する溝端さん。同誌の表紙＆巻頭グラビアは2025年11月に続いて2度目です。2026年もシンデレラの快進撃は続きそうです。



2度目の週チャンは、まばゆいイエローの水着姿、黒のビキニに白いベールを羽織ったシックなシーンまで、多彩な表情と豊満バストの美ボディを見せつけました。前回よりもぐっと大人っぽく、そしてさらにキュートに。一度見たら誰もが忘れられない可憐さと艶やかさを兼ね備えた必見グラビアになっています。



両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスも実施。溝端さんは「2度目の表紙、見てくれてありがとうございます！全体的に大人っぽいグラビアになっていて、私もページを見るのが楽しみです（笑）。前回とは違った溝端葵をお楽しみください！これからも宜しくお願いします♡」とコメントしています。



【溝端葵さんプロフィル】

みぞばた・あおい 生年月日2001年5月3日 大阪府出身 身長163cm 趣味は岩盤浴、サウナ、水族館に行くこと、フレグランス集め、蕎麦屋巡り 特技はセルフジェルネイル、ダンス、バドミントン