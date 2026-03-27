扱いやすさと室内空間のバランス、そしてコスパもグッド！

街中での扱いやすさと、週末のレジャーにも対応できる余裕。この2つをバランスよく備えたクルマは、いま多くの人にとって現実的な選択肢となっています。

特に日本の道路環境では、コンパクトさと実用性を両立したモデルへの関心が高まっており、その流れの中で存在感を示しているのがコンパクトSUVです。

【画像】超カッコイイ！ これ“軽自動車”価格で買えるトヨタ最新「ちいさなSUV」です！ 画像を見る！

そうした市場のニーズに応えるかたちで登場したのが、トヨタ「ライズ」です。トヨタのSUVの中でも最小クラスに位置づけられ、開発と生産はダイハツ工業が担っています。

発売は2019年11月。日本の道路事情に適したサイズと使い勝手の良さが評価され、発売当初から多くのユーザーの関心を集めてきました。

その勢いは現在も続いており、日本自動車販売協会連合会が発表した2026年2月の新車登録台数では8726台を記録し、ランキング4位に入っています。この数字からも、安定した人気を維持していることがわかります。

ラインナップの中で最も価格を抑えたグレードが「ライズ X（ガソリン車・2WD）」です。

エントリーモデルでありながら、日常使いに必要な性能や装備は十分に備えられており、初めてSUVに乗る人やコスト重視のユーザーにとって選びやすい仕様となっています。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm、ホイールベースは2525mmと、都市部でも扱いやすい大きさです。

一方で室内は長さ1955mm×幅1420mm×高さ1250mmと、コンパクトな外観からは想像できないほどのゆとりが確保されています。

取り回しの良さと居住性のバランスが取れている点は、このクルマの大きな魅力といえるでしょう。

外観は華美さを抑えたシンプルな仕上がりで、ボディ同色のドアハンドルやブラックのバックドアガーニッシュ、16インチのスチールホイールが採用されています。

全体として落ち着いた印象ですが、LEDヘッドランプやクリアランスランプによって、現代的な雰囲気もしっかりと備えています。ボディカラーは7色のモノトーンが用意されており、選択の幅も確保されています。

内装はブラックを基調にまとめられ、視認性に優れたアナログメーターとLCDディスプレイの組み合わせが採用されています。

シートはファブリック素材の2列5人乗りで、後席は6：4分割可倒式です。これにより、荷物の量や形に応じた柔軟な使い方が可能となり、日常の買い物からアウトドアまで幅広く対応できます。

安全面では、ダイハツの先進技術「スマートアシスト」が搭載されています。衝突警報や車線逸脱警報、標識認識機能などが運転をサポートし、誤発進抑制制御やドライブスタートコントロールも備わっています。こうした装備により、日常の運転時に安心感を得られる点も評価されています。

搭載されるエンジンは1.2リッター直列3気筒で、最高出力87PS、最大トルク113Nmを発揮します。

トランスミッションにはD-CVTが組み合わされ、滑らかで軽快な走行性能を実現しています。WLTCモード燃費は20.7km／Lとされており、燃費性能の面でも優れています。

価格（消費税込み）は180万700円と設定されており、トヨタのSUVとしては比較的手に取りやすい水準です。

この価格帯は軽自動車の上位グレードとも重なるため、「もう少し余裕のあるクルマが欲しい」と考える人にとって、有力な選択肢となっています。

実際にネット上では「軽と同じ価格帯だしこっち選ぶ」「サイズがちょうどよくて運転しやすい」「燃費が良くて維持費が助かる」「荷物がしっかり積めるのが便利」「初めてのSUVとしてちょうどいい」「見た目がシンプルで飽きがこない」といった評価がある一方で、「もう少しパワーが欲しい場面もある」「内装はややシンプルすぎるかも」「装備を考えると上位グレードも気になる」といった声も挙がっています。

また、「軽自動車からの乗り換えで満足度が高い」「価格と内容のバランスがいい」といった意見も見られ、全体としてはコストパフォーマンスの高さを評価する声が多い印象です。

このように、ライズはコンパクトさと実用性を求めるユーザーのニーズにしっかり応える一台として、今後も安定した支持を集めていくと考えられます。