【義母サブスク？合鍵にキレた俺】帰宅した娘婿。無言で私を睨み自室へこもる＜第7話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第7話 遊びだしてしまった孫たちと、激怒する婿【母の気持ち】
【編集部コメント】
まぁーー、そうなりますよね（苦笑）。子どもたちは目の前に楽しいものがあれば、飛びついてしまうでしょう。いったん遊ばせて、落ち着いたらゲームを持って自宅に帰るつもりだったお母さん。しかし帰宅したケンタさんは、ものすごい形相でお母さんを睨み、部屋にこもってしまったのでした。うーーん……ケンタさん、そもそもケンタさんがやるはずだった「子どもの面倒」をお母さんに見てもらっているのに、怒って扉を乱暴に閉めるなんて、さすがに大人としてその対応はどうかと思いますよ……？ ケンタさんが仕事が休みだと嘘をつかずにいれば、そもそもこんなことにはならなかったのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第7話 遊びだしてしまった孫たちと、激怒する婿【母の気持ち】
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙