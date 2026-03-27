アメリカとイスラエルがイランを攻撃してから２８日で１カ月です。中東情勢が不安定化し、原油価格の高騰など身近な生活に影響が出ています。

「こちらのスタンドでは１リットル当たり２８円の値上げに踏み切りました」（リポート）

「車に乗らないと用が足りないから使う物だから高いよね」（客）

急騰したガソリン価格。県内におけるレギュラーガソリン１リットル当たりの平均小売価格は、イランへの攻撃以降、２割ほど上昇しました。政府はガソリン価格を抑えるため１９日から元売り各社に補助金を支給。今週、県内では１７３円ちょうどに値下がりました。

一方で、石油の国内備蓄は２０２５年末時点で、２４５日分にあたる約４億７０００万バレル。備蓄にも限りがあり先行きが見えない状況です。燃料を多く使う現場では長期化への懸念が広がっています。

前橋市にある岡田蘭園です。給油を行う代表取締役の岡田弘さん７９歳。ランを育てたり保管したりする農業用ハウスでは、冬から春にかけて温度を保つため灯油が欠かせないと言います。しかし、この１か月で灯油の仕入れ値が２割ほど上がるなどコストが重くのしかかっています。

「うちの場合は夜間１２度まで温度を上げて、栽培をより良くするために燃料は欠かせないものになっていますね。いつも使っているものですからかなり厳しい状態ではいます」（岡田さん）

店ではランの仕入れや販売のほか、年間２０００鉢ほどを生産しています。年度替わりの今、出荷のピークを迎えていますが、花の価格は市場で決まるため、燃料コストを販売価格に上乗せできない苦しい状況です。

「今まではですね、こっちにもいっぱい（ランが）あったんですよ。省エネの意味で減らしたり、なるべく詰めて栽培するようにしています」（岡田さん）

ハウスに仕切りを設け使用する面積を抑えるなどして、燃料の節約につなげています。

１９７０年代から８０年代にかけて２度も日本経済を襲ったオイルショック。いずれも経験している岡田さんは「当時の混乱を思い出した」と話します。

「トイレットペーパーとかなくなった時代がありましたので、そういう経験をしてましたからね。それほどまではいかないと思いますけど、今後が心配なところではありますね。できるだけ早くこの紛争を終わらせて、安定した油の供給をしていただければと。それを願っております」（岡田さん）

不安定な中東情勢、長期化への懸念に県も対応に迫られています。

県は２６日、アメリカ関税向けに用意していた対策パッケージを中東情勢にも適用できるよう案内を変更しました。このなかには信用保証料の一部を補助する県の制度融資も含まれ、資金繰りの悪化が見込まれる企業を支援する狙いです。

「すでにこの時点で国際経済・世界経済に大きな影響で、あと１、２カ月ということになったら結構シリアスな影響になってくると思うんですよね。ここから政府が場合によってはいろいろな緊急対策を打っていくので、それと合わせて最も効果的なやり方で考えていくと」（山本知事）