山形県はきょう、テレビ機能のあるカーナビのついた公用車や携帯電話などあわせて４５０台でＮＨＫの受信契約漏れがあったと発表しました。

【写真を見る】NHKとの受信契約 県でカーナビなど契約漏れ450台（山形）

県は、全国の自治体でＮＨＫの受信料の契約漏れが相次いで発覚していることを受け、去年の夏ごろから調査を進めていました。

その結果、県でも合わせて４５０台の契約漏れがあることが分かりました。

内訳としては、テレビ視聴ができるカーナビがついている公用車が２２０台、ワンセグ機能がついた業務用の携帯電話が６４台、テレビが１６６台でした。

ＮＨＫの受信規約によりますと、一般家庭は、世帯での契約でカーナビのついた車でも視聴可能ですが、事業所での契約では、テレビのある部屋ごとやカーナビのある車ごとに契約が必要となっています。

契約漏れの原因について県は、この受信料制度に対する認識が不足していたためだとしています。

また、会議用のモニターとして使用していたものが、テレビが映ると知らなかったケースもあったということです。

県は現在、ＮＨＫとの協議を進めていて、「ルールがある以上は支払う姿勢でいる」と しています。

■２００６年度から契約漏れしていたものも

最も古いものでは２００６年度から契約漏れしていたものもあり、設置時期を遡って見積もった受信料の未払い額は総額でおよそ７３０万円に上ります。

市は今年度中のできるだけ早い時期に未払い分を支払う方針です。

契約漏れの原因について市は、一部の部局で「契約が必要な受信機の認識が不十分だった」と説明していて、今後は、年度ごとの確認作業の際、契約が必要な機器を細かく例示するなどし再発防止に努めることにしています。