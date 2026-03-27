福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

花咲く都 京都展

大丸福岡天神店で6年ぶりの開催。「京寿司盛合せ」「網野名物ばらずし」「さくら生八ツ橋」などのお花見グルメ、スイーツや工芸品などを販売する。

日時:3月30日(月)まで、午前10時〜午後7時（最終日は午後5時まで）

場所:大丸福岡天神店 本館8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58765/

六本松・梅光園「緑道さんぽ市」

全長970mの緑道一帯に「リヤカー商店街」「おいしいもの商店街」「こども商店街」などの商店街ゾーンが登場。60店以上が出店する。

日時:3月28日(土)午前10時〜午後4時（雨天の場合、翌日に延期予定）

場所:梅光園緑道（福岡市中央区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/59058/

福岡城・鴻臚館まつり

遣唐使の送別と帰国を祝う宴「荒津の舞」やダンス、太鼓などが披露される。甲冑（かっちゅう）姿の人々が練り歩く「黒田二十五騎武者行列」は午前11時に西公園を出発し、正午ごろ三の丸広場に到着。

日時:3月29日(日)午前10時半〜午後3時（雨天中止）

場所:舞鶴公園三の丸広場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58870/

博多うまかもん市

「魚」をキーワードに66店が出店。海鮮丼やうまかもん市限定弁当、「あまおう」を使ったスイーツを販売、抽選会や魚市場の競り体験もある。

日時:3月30日(月)まで、午前10時〜午後7時（最終日は午後5時まで）

場所:岩田屋本店 本館7階大催事場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/59025/

さくらとアーモンドの花まつり

28、29日は花見弁当やうどん、焼きそばなどの露店が出店。ステージではライブ演奏や日向ひょっとこ踊りなどが披露される。入場無料。

日時:4月5日(日)まで、午前9時〜午後5時（露店は午後4時半まで。休園日30日は臨時開園）

場所:花畑園芸公園（福岡市南区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58973

このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/