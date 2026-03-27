ピカピカの1年生に向け素敵なプレゼントです。



ランドセルをきれいに使ってもらおうと県内の内装事業者が27日、周南市の小学校のロッカーをボランティアで直しました。



27日は内装業者38社でつくる山口県室内装飾事業協同組合のメンバーが周南市の今宿小学校の1年生用のロッカーを修繕しました。



室内装飾組合では、ロッカーの老朽化でランドセルに傷がついてしまう恐れがあると聞きモノを大切にする心を学んでほしいという思いで今回初めてボランティアで取り組みました。





使用する資材は、普段は端材として捨てられるもので資材の有効活用にもつなげたい考えです。メンバーらは先生に修繕方法をレクチャーしながら作業を進めていました。（学校の先生）「わ～きれい」「なんとか私たちにもできるように教えていただいたのでほかのクラスにも合わせてきれいにしていけると思います4月に教室に入ったら1年生は喜ぶんじゃないかなと思います」（組合員）「自分の周りのごみとか使い方によってはもっと使える方法があるんじゃないかとかそういうところに気づいてもらえるきっかけになればとうれしいなと思います。」室内装飾組合では今後も県内の小学校にこの活動を広げていきたいと話しています。