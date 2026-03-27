周南市の中学校を3月に卒業した生徒が27日、制作した包装紙を市内の雑貨店に届けました。



包装紙を届けたのは3月7日に岐陽中学校を卒業した相本 真吏奈さんです。



岐陽中学校では生徒と地域をつなげようと3年生の生徒が美術の授業で市内の店舗の包装紙を制作していて各クラスで選ばれた包装紙を店舗に届けています。



相本さんは徳山駅銀座商店街にある雑貨店＝「NOICHI」に包装紙およそ500部を届けました。





工芸品や日用品を販売する雑貨店「NOICHI」。相本さんは、以前この店舗を訪れていて店内の不思議な雰囲気などを思い出しながら包装紙を制作したということです。（相本さん）「中学でも美術部に所属していたので日頃の部活動での美術の活動がここに活かされているのがうれしいと思った。NOICHIの商品とこの包装紙の雰囲気を楽しんでもらえたらうれしい」（NOICHI 溝上 重幸 店長）「楽しみです。僕も実は岐陽中出身なので僕の後輩が僕のお店のためにこんなにいいものを作ってくれる。これを見たお客さんが喜んでくれるもう考えただけでワクワクします！！！」岐陽中学校の生徒が制作した他の6種類の包装紙は洋菓子店や生花店に届けられることになっています。