花角知事は、27日の県議会で来年度予算案が可決されたことを受けて取材に応じました。知事選については、「8年間やってきたことへの評価を頂きたい」と話しています。



物価高や人口減少などへの対策を盛り込んだ総額約1兆1698億円の来年度予算案は、27日の県議会本会議で賛成多数で可決されました。



■花角英世知事

「予算案を認めていただいたのでこの予算をしっかり実行して、活力ある新潟・安全安心で暮らしやすい新潟を目指して取り組んでいきたい。」



県議会初日の所信表明で「予算案に盛り込んだ政策を育てて発展させることは私自身の責務」として、3選への強い意欲を示した花角知事。知事選への立候補表明が相次ぎ、選挙戦になる公算が大きくなったことへの受け止めを問われると･･･。



■花角英世知事

「とくに受け止めはない。選挙だから当然。8年間私がやってきたことについてご評価いただきたい。」



『県知事選挙』は、5月14日告示、31日投開票です。