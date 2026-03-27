性的マイノリティへの理解や支援の輪を広げようというイベントが5月に山口市で開催されます。



「たくさんの人に参加してほしい」…実行委員会が参加を呼びかけています。



実行委員会が会見を開き、2026年の山口レインボープライドの開催を発表しました。



プライドパレードは「ありのままの自分にプライドを持とう」というメッセージのもと、多様な性の在り方を祝い、世界中で行われているイベントです。





山口レインボープライドは2023年に始まり、ことしで3回目…今回は5月16日に湯田温泉こんこんパークで開催する予定で、午前11時からは啓発ブースや飲食ブースの出展、ステージイベントが行われるほか、午後2時からは性的マイノリティの当事者やその理解者が湯田温泉地区内を行進をするレインボーパレードが行われます。（田中愛生実行委員長）「LGBTQの方たちだけが集まってやるというよりはもっとたくさんの人が集まって ゆくゆくはみんな違ってみんないいというのがイベントの主旨なんですけどもいろんなひとたちが同じように楽しめるイベントでその中に私たちLGBTQコミュニティもあるんだよということがなんとなく肌で感じられるそういったイベントになれば」県は2024年9月、同性のパートナーを婚姻に相当する関係として承認する「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。県内の企業などによるサポートも増え性的マイノリティの人たちを取り巻く環境は変わってきた一方で、制度が整ったなかで実際にカップルができたりその先に進んでいるひとはまだ少ないと実行委員長の田中さんは話します。（田中愛生実行委員長）「私たち当事者も含め社会全体が同性カップルがいても全然普通だよね、という風な風潮になってきて空気になってきて初めて一緒に住もうかとか同棲しようかとか保険をくもうかとかそういう話になっていくと思うので まだちょっと早いかな」山口レインボープライドの実行委員会では、クラウドファンディングサイト＝CAMPFIREで資金を募っているほか、パレードへの参加者やボランティアを募集しています。詳しくは山口レインボープライドのホームページをご覧ください。