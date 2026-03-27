NEWS加藤シゲアキ（38）が、27日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。4年前に白血病を患った父について話した。

加藤は父について「すごく元気な人。当時まだ60代半ばで、まったく予想していなかった」と発病当時の気持ちを話した。

「前兆はあって。体が痛いって言っていたんですけど。数値とか、いろんなレントゲンには、ぱっと見は異常がなかったので、違う病名がついたりしていた」と言う。「たまたま体調を崩して救急車で病院に運ばれた時に、（医師が）『異常があるかもしれません』って調べたら、白血病が原因だったことが分かった」と説明した。コロナ禍がまん延していた時期で、入院中は面会に行けなかったという。

競泳女子で3大会連続オリンピック（五輪）代表の池江璃花子（25＝横浜ゴム）が急性リンパ性白血病を公表していたことに触れ、「すごく元気な姿を、選手として頑張っているのを見ていたので、それは父も励まされましたね」と話した。

父は現在「治療をして元気になって、再発もなく今のところ過ごせている」。マージャンとゴルフが好きな父のために「僕も最近始めたり。タイミングができたらゴルフも始めたいと思っているんです」と笑った。