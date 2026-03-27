フジテレビ系「Live News イット！」（月〜金曜午後3時45分）が27日、放送された。元NHKアナウンサーの青井実キャスター（45）が今放送でともにMCを務めていた宮司愛海アナとともに卒業。

宮司アナが今年の秋に海外の大学院への留学を発表。その後、青井も続いた。「私は2年間ですけど、短い間でしたがお世話になりました。本当に考えさせられたり、つらかったり、立ち止まることもありましたけど、やっぱり心からの感謝を申し上げたいと思います」と語り、言葉に詰まり涙を浮かべた。「まずは見てくださった皆さんに感謝ですし、番組を支えくださったスタッフの皆さんも感謝ですし。そして何よりも宮司さん、2年間一緒にニュースを伝えて下さってありがとうございます」と頭を下げた。

「宮司さんでなければ、心が折れてましたし、本当に本当に感謝しています。フジテレビ、今、新しく生まれ変わろうとしています。魅力的なスタッフもいますし、現場では必死に頑張っているスタッフもいます。どんどんいい番組が出てくると思います。これからも期待してください」と語った。熱く語る表情の鼻部分には涙が光っていた。

3月30日から榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナがMCに就任する。

青井は24年にNHKを退社後、同年4月から同番組のMCに就任。宮司アナは22年4月から同番組を担当していた。