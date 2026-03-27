人手が足りない分野で外国人労働者を受け入れる「特定技能」制度について、出入国在留管理庁と農林水産省は２７日、外食業分野での受け入れを４月１３日から原則停止すると発表した。

受け入れが上限の５万人を超える見込みとなったためで、業界では人手不足に拍車がかかる可能性がある。

特定技能制度では、１９分野で人手不足の状況に応じて、受け入れの上限が定められている。最長５年の就労が可能な「１号」と、事実上無期限で滞在できる熟練技能者向けの「２号」があり、上限は１号にのみ設けられている。

政府によると、外食業分野で働く１号の外国人労働者数は、２月末時点で約４万６０００人。５月頃に上限の５万人を超える見通しだという。外食業の従事者約４００万人のうち、特定技能者は１％強で、農水省は「直ちに影響はない」とみている。

政府は５年ごとに受け入れ上限を見直しており、２０２８年度中に新たな受け入れ上限を設定する見通しだ。

ただ、特定技能制度による受け入れは、企業が生産性向上や国内人材の確保に取り組んだ上で、それでも人手不足が深刻な分野に限って認められている。

直近２年間の統計では、外食業全体の就業者数の伸びは、９割以上を特定技能が占めていたことから、農水省の担当者は「国内人材確保の努力が最大限行われているのかは議論の余地がある」との見方を示した。