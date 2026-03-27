カンテレは27日、大阪市の同局で春の改編会見を行い、なにわ男子藤原丈一郎（30）の初の単独冠番組「藤原丈一郎の月刊！オリックスLOVER」（4月13日スタート、月曜深夜0時15分）の放送開始を発表した。

藤原がカンテレの番組にレギュラー出演するのは19年〜21年に放送されていた「なにわからAぇ！ 風吹かせます！〜なにわイケメン学園×Aぇ！ 男塾〜」以来、約5年ぶり。

生粋のオリックスファンとして知られる藤原が、オリックスへの“愛”を詰め込んだ応援番組のMCに就任。今季のオリックスの勝敗を、藤原が心の声とともに感情むき出しで振り返るコーナーや、藤原が独断と偏見で選んだ“MVP選手”への直撃インタビューなどを予定。単なる試合結果の紹介にとどまらず、マニアックかつ豊富な知識を持つ藤原ならではの視点で、チームの魅力を深掘りしていく。

同局の上林翔吾編成部次長は「熱量がすごい。キャンプに行ったり、今日も開幕戦の始球式も務められる。オリックス愛がすごい。その熱量が視聴者の方にも伝わって、オリックスファンがドンドン膨らんでいただければ」と期待を寄せた。