ＲＹＯ（ＭＥ）、ＲＹＯＪＩ（Ｖｏ＆ＭＥ）、大蔵（ＭＣ）からなるラップグループ「ケツメイシ」が２７日、最新の音声生成ＡＩ技術を活用したプロジェクト「ケツメイシの＃それでは聴いてください」を公開した。

同プロジェクトは、２０２６年４月から開始する２５周年記念の全国アリーナツアー開催を記念したもの。特設サイトでメッセージを入力すると、大蔵の声をＡＩで再現した「Ｄ−ＡＩ−ＺＯ」 （ディーエーアイゾー）がケツメイシの楽曲に乗せて、ファンの思いを読み上げるオリジナルサービスとなっている。

遊び方は以下の３ステップ。全８曲から好きな曲を選んだ上で、ケツメイシの楽曲との思い出、あの人に伝えたかった言葉、ちょっとした大喜利など、自由なメッセージを入力するだけで、オリジナルムービーが作成される。

なお、生成した動画をＳＮＳに投稿すると抽選で、薪でできたシングル「薪シシングル」をプレゼント。Ｘ（旧ツイッター）、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、ＴｉｋＴＯＫいずれかで、ハッシュタグ「それでは聴いてください」を付けて、特設サイトで作成した動画を投稿すると、抽選で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも実施する。さらに、８曲それぞれを使って投稿された作品の中から、各曲ごとに受賞者も選出される。