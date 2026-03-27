【「虫よけ つるだけTENGA」・「虫よけ おくだけTENGA」】 3月27日 発売 価格：各3,480円

TENGAは、アース製薬とコラボレーションした「虫よけ つるだけTENGA」と「虫よけ おくだけTENGA」を3月27日に発売した。価格は各3,480円。

両商品は、アース製薬の設立100周年とTENGAの創業20周年の両社の節目を記念して展開されるコラボ商品。「悪い虫を寄せ付けない」を新解釈した虫よけアイテムとして販売される。

「玄関や窓際に設置することで、物理的な“虫”を防ぐだけでなく、『悪い虫（望まない訪問者・厄介なセールス・災い）』も遠ざける」という、ダブルミーニングのコンセプトで製品化されている。

なお、それぞれ、「虫よけ つるだけTENGA」はアース虫よけネットEX 玄関・屋外用と専用カバーのセットと、「虫よけ おくだけTENGA」はマモルームエッセンス虫よけパール180日用と専用カバーのセットとなっている。

【「虫よけ つるだけTENGA」】【「虫よけ おくだけTENGA」】