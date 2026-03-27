2026年7月放送開始！なのはシリーズ完全新作アニメーション「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」キービジュアル第3弾公開！

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7月より放送開始となる、都築真紀が原作・脚本を手掛ける完全新作TVアニメーション「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」のキービジュアル第3弾が公開となった。

公開となったキービジュアル第3弾には、これまでシリーズをけん引してきたなのはとフェイトが、本ビジュアルにて初お披露目となる新しいバリアジャケットを身に纏っている。その二人の背後では炎が激しく揺らめき、その前にEXロゴを背負った謎の少女の姿も…。7月放送の本編で真相をチェックしよう！

さらに、無料動画配信サービス「TVer」にて、過去のなのはのテレビシリーズの一挙配信が決定！4月16日木曜日の午前11時59分迄の期間限定となるため、シリーズの予習・復習に最適なこの機会をお見逃しなく！

そして今週末3月28日(土)からは東京ビッグサイトにてAnimeJapan 2026が開催！なのはEXGVもキングレコードブースと、WHITE STAGEにてステージイベントを開催予定。いずれも、本作の予習に最適なステージ内容となっているほか、WHITE STAGEではED楽曲を使用した新規映像の公開も予定している。いち早く新情報を入手したい方は、ぜひ週末に東京ビッグサイトへ足を運んでほしい。

●配信情報

無料動画配信サービス「TVer」期間限定無料公開

配信期間：2026年3月26日(木）12時00分〜2026年4月16日(木）11時59分

配信先

https://tver.jp/series/sr7xfkogab

配信シリーズ：

「魔法少女リリカルなのは」（全13話）

「魔法少女リリカルなのは A’s」（全13話）

「魔法少女リリカルなのは StrikerS」（全26話）

「魔法少女リリカルなのはViVid」（全12話）

「ViVid Strike！」（全12話）

●イベント情報

「AnimeJapan 2026」ステージ

「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」トークステージ

2026年3月28日(土)12時25分〜13時00分

会場：東京ビッグサイト 東5ホール（J59）

出演：橘 杏咲（久瀬シイナ役）、結川あさき（夜海トワ役）予定

※当日、ブース周辺の混雑緩和・危険防止の観点から、『ステージ観覧』については、抽選式のデジタル整理券「mogily」を使用して対応いたし

ます。抽選に当選された方は優先して観覧スペースにご案内いたします。

※「mogily」をご利用いただくには、LINEアプリが必要となり、整理券受付アカウント「AJ2026 キングレコードブース」をお友達追加して

いただく必要がございます。

以下の手順で事前にAnimeJapan2026キングレコードブース整理券専用LINEアカウントをご登録ください。

「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」スペシャルステージ

2026年3月28日(土)14時35分〜15時05分

会場：東京ビッグサイト 南展示棟4ホール内 WHITE STAGE

出演：橘 杏咲（久瀬シイナ役）、結川あさき（夜海トワ役）、千春（相沢シオリ役）、小林愛香（喜多森ユーナ

役）、伊藤彩沙（新名アオイ役）、青木陽菜（古寺ユズ役）予定

ノベルティ情報

キングレコードブース・ヴァイスシュヴァルツ&PalVerseブース・博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブース・TBSブースにてノベルティ配布決定！

・「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」特製ポストカード（全３種）

・「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS」試し読み小冊子 ※キングレコードブースのみでの配布予定

AnimeJapan 2026

2026年3月28日(土)・29日(日) 9時00分〜17時00分 ※最終入場 16時30分

会場：東京ビッグサイト 東展示棟4〜8ホール／南1〜4ホール／屋上展示場 「GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭 2026」出店&ステージ情報

「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」トーク&ライブステージ

2026年5月3日（日・祝）16時〜17時

会場：東京ビッグサイト 西2ホール メインステージ

出演：橘 杏咲（久瀬シイナ役）、結川あさき（夜海トワ役）、千春（相沢シオリ役）青木陽菜（古寺ユズ役）予定

※ステージ観覧には「カードゲーム祭2026」への入場チケットの購入が必要となります。

その他ステージ観覧や注意事項については、「GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭 2026」 のステージページをご確認ください。

https://bushiroad.com/cardgamefes2026_area#stage

劇場版２部作 好評配信中！

シリーズ最新作「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」へと続いていく

劇場版２作品が各配信サービスにて好評配信中！

「魔法少女リリカルなのはReflection」

https://nanoha.lnk.to/Reflection

「魔法少女リリカルなのはDetonation」

https://nanoha.lnk.to/Detonation

●作品情報

「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」

2026年7月放送開始

＜イントロダクション＞

30年前に現れた未知の「侵略性外来生物」によって、世界は一

度滅びかけた。

人類とその生物「侵略種」は互いに生活圏を争い、現在はかろう

じて人類の安全が確保されているものの、世界はいつ滅びてもお

かしくない。人々は死と滅びを恐れながら、危険や災害から目を

逸らすように日常を生きている。そんな世界の中、国連危険生物

調査機関「EXCEEDS」は、侵略種による危機と災害を退けるた

めに活動を開始した。

物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆

除ハンターの少女・久瀬シイナ。たったひとりの家族である妹セ

ツナと静かに暮らすことを望むシイナに訪れる事件とは――？

【スタッフ】

原作・脚本：都築真紀

監督：浜名孝行

キャラクターデザイン・総作画監督：新垣一成

キャラクター・デバイス・バリアジャケット原案：川上修一

3DCG：グラフィニカ 3DCG監督：五来聖文

音響監督：ハマノカズゾウ 音楽：塩野 海

アニメーション制作：Seven Arcs

OPテーマ：水樹奈々「CRIMSON BULLET」

EDテーマ：青木陽菜「Ephemeral」

【キャスト】

久瀬シイナ：橘 杏咲

久瀬セツナ：日高里菜

高町なのは：田村ゆかり

フェイト・T・ハラオウン：水樹奈々

八神はやて：植田佳奈

八神リイン：ゆかな

夜海トワ：結川あさき

相沢シオリ：千春

喜多森ユーナ：小林愛香

新名アオイ：伊藤彩沙

古寺ユズ：青木陽菜

ほか

©NANOHA EXCEEDS PROJECT

関連リンク

「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」公式サイト

https://www.nanoha.com/EXGV