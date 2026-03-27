パツァリデス・キプロス中銀総裁

私は急いで決定を下すつもりはなく、より慎重な姿勢をとりたい

これを一時的な現象として見過ごすか、それとも利上げの決定を下すべきか、依然として検討が必要だ

現時点では決定を下すのに十分な情報がない

我々は依然としてベースラインに沿った状況にあると考えている

戦争の期間や激しさに変化を示すような兆候は現れていない

知恵は、より多くの情報から得られるものだ

情報がなければ、頼れるのは直感だけだ

そして、直感に基づいて決定を下すべきではない

政策変更の可能性は毎回の会合で検討されるが、具体的な日程については議論したくない

現時点では、インフレ期待は十分に定着している

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